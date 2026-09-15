Το Gazzetta διευκρινίζει υπό ποιες προϋποθέσεις το μακρινό σουτ θα εμπίπτει στην κατηγορία «act of shooting» και θα στέλνει τον επιτιθέμενο στην γραμμή για τρεις βολές και πότε το αντίστοιχο φάουλ θα επισύρει επαναφορά από το πλάι.

Με αφορμή τις αλλαγές στους κανονισμούς που ανακοίνωσε την Τρίτη (15/9) η EuroLeague, το Gazzetta εστιάζει στο «act of shooting».

Πόσες και πόσες φορές μπαίνουμε στην διαδικασία να κοιτάξουμε εξονυχιστικά ένα replay για να διαπιστώσουμε αν το φάουλ που έχουν χρεώσει οι διαιτητές μακριά από το καλάθι έγινε ενώ ο επιτιθέμενος είχε ξεκινήσει την προσπάθεια να σουτάρει ή απλά εκμεταλλεύτηκε την παράβαση για να πετάξει την μπάλα και να εκμαιεύσει βολές.

Στο εξής και με βάση τις νέες οδηγίες της Euroleague ένα σουτ με άλμα ή άλλη προσπάθεια εν κινήσει ξεκινά πλέον τη στιγμή που ο παίκτης κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω, με κατεύθυνση το καλάθι, ενώ ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο επιθετικό μισό του γηπέδου (δηλαδή μετά το κέντρο) για να προσμετρηθεί η προσπάθεια και να στείλει τον επιτιθέμενο στις βολές.

Οι νέες οδηγίες καλύπτουν επίσης συγκεκριμένες καταστάσεις:

Η επαφή κατά την κίνηση θεωρείται πάντα φάουλ εκτός προσπάθειας για σουτ (φάουλ στο έδαφος) και όχι φάουλ πάνω στην εκτέλεση.

Η επαφή με το χέρι του σουτέρ κατά την ολοκλήρωση της κίνησης είναι νόμιμη μόνο αν είναι ελαφριά και συμβαίνει καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας (καθαρό κόψιμο).

Η επαφή στο πλάι του χεριού, στον καρπό, στο μπράτσο ή στο σώμα, εξακολουθεί να επισύρει πάντα φάουλ.

Τέλος, αν ένας αμυντικός εισέλθει στον χώρο προσγείωσης του σουτέρ και το πόδι του σουτέρ πατήσει πάνω στο πόδι του αμυντικού, η παράβαση καταλογίζεται πλέον ως (βίαιο) φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς με σοβαρή παράβαση - πρόκειται για το μέχρι κάποια χρόνια αποκαλούμενο ως αντιαθλητικό φάουλ.