Το Gazzetta εξηγεί πότε το δεύτερο «Τ» στον ίδιο παίκτη δεν θα επισύρει αποβολή και φωτίζει τα δύο διαφορετικά είδη τεχνικών ποινών που θα έχουν την ευχέρεια να σφυρίζουν οι διαιτητές στην Euroleague της νέας σεζόν.

Με αφορμή τις αλλαγές στους κανονισμούς που ανακοίνωσε την Τρίτη (15/9) η EuroLeague, το Gazzetta εστιάζει στα δύο διαφορετικά είδη τεχνικών ποινών της νέας σεζόν.

Μέχρι σήμερα η τεχνική ποινή ήταν μία και στην πρώτη που δεχόταν κάποιος παίκτης στην διάρκεια ενός αγώνα, έδινε δικαίωμα μίας βολής στην αντίπαλη ομάδα και μία έξτρα κατοχή. Στην δεύτερη που δεχόταν ο ίδιος παίκτης κατά την διάρκεια του 40λεπτου, πέρα των δύο παραπάνω ποινών, ο τιμωρημένος έπαιρνε ταυτόχρονα και την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Με βάση τις αλλαγές που ανακοίνωσε η Euroleague ενόψει της νέας σεζόν, οι τεχνικές ποινές θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη θα παραπέμπει σε ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα και θα αφορά σε δυσφημιστική συμπεριφορά σε αντίπαλο, πρόκληση παρεμπόδιση οπτικού πεδίου ή floppingσκαι σε αυτές τις περιπτώσεις θα οδηγεί σε αποβολή.

Η δεύτερη (κατηγορία 2) που θα προκαλεί καθυστέρηση στο παιχνίδι, μέσω κρεμάσματος στην στεφάνη ή σε goaltending (αντικανονική παρέμβαση στην πορεία της μπάλας μετά από την εκτέλεση της 2ης βολής), δεν θα τιμωρείται με αποβολή του εκάστοτε παίκτη.