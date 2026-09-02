Η EuroLeague μέσω επίσημης ανάρτησης στο Instagram δημοσίευσε πως οι Μιλουτίνοφ, Βεζένκοβ και Μοντέρο είναι οι ακριβότεροι αθλητές του Ολυμπιακού στο EuroLeague Fantasy.

Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο κάνουν... θραύση για τον Ολυμπιακό στο EuroLeague Fantasy Challenge! Η διοργανώτρια αρχή θέλησε να... ζεστάνει το κοινό της ενόψει της νέας σεζόν (2026-27) και αποκάλυψε σιγά-σιγά τις τιμές των πιο ακριβών παικτών από κάθε ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, φανέρωσε την τριάδα των Πειραιωτών, στην οποία δεσπόζουν ο περυσινός MVP, Σάσα Βεζένκοβ (17 credits), ο Σέρβος σέντερ, Νίκολα Μιλουτίνοφ (15.3 credits) και ο νεοαποκτηθείς γκαρντ και πρώην παίκτης της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο (12.8 credits).

Όλος ο μπασκετικός κόσμος στη Γηραιά Ήπειρο μετρά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν που αναμένεται συναρπαστική.