Τολιόπουλος: «Κάναμε τρομερή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος δήλωσε την εμπιστοσύνη του για τη δουλειά που κάνει ο Άρης στο διάστημα της προετοιμασίας, αναφέρθηκε επίσης στη λογική του Βασίλη Σπανούλη.

Με δηλώσεις του, μετά τη φιλική ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο διεθνής γκαρντ αναφέρθηκε στη σκληράδα που έβγαλε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. «Είναι σημαντικά αυτά τα τεστ για την ομάδα καθώς αντιμετωπίζουμε ομάδες της Ευρωλίγκα. Θέλαμε να ανταποκριθούμε στη σκληράδα της Μακάμπι, να είμαστε κοντά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Δεν τα καταφέραμε αλλά θεωρώ ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε τρομερή δουλειά. Στην άμυνα ήμασταν σκληροί και στην επίθεση ήμασταν πιο εύστοχοι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Τρέξαμε περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι του αγώνα, γυρίσαμε το παιχνίδι και παρότι δεν κερδίσαμε, κρατάμε τα καλά στοιχεία».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν η ομάδα αφομοιώνει γρήγορα τη λογική του Βασίλη Σπανούλη. «Ναι, παρότι είμαστε μικρό χρονικό διάστημα όλοι μαζί. Βγάζουμε το γρήγορο, σύγχρονο και γεμάτο ένταση παιχνίδι που θέλει ο προπονητής», απάντησε και ρωτήθηκε για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο. «Καταρχήν ο κόσμος ήταν τρομερός, νιώσαμε ότι παίζαμε στο σπίτι μας και τον ευχαριστούμε. Προσωπικά είμαι χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα. Ελπίζω να τη βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της. Προσπαθώ και δουλεύω για να κάνουμε αυτά που θέλουμε ως ομάδα».