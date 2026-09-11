Άρης-Μακάμπι: Τα highlights των… αποκαλυπτηρίων των «κίτρινων»
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Ο Άρης ηττήθηκε από τη Μακάμπι στο τουρνουά της Κύπρου αλλά παρουσίασε πολύ καλή αγωνιστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδειξε την εμπειρία της στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης με τον Άρη καθώς βρήκε τις λύσεις και πήρε τη νίκη στον αγώνα που άνοιξε την πρεμιέρα του τουρνουά της Κύπρου. Νωρίτερα, οι «κίτρινοι» είχαν κάνει τρομερή ανατροπή, δείχνοντας την ποιότητα που έχουν αποκτήσει ως ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μέρος του αγώνα, το επιμέρους σκορ ήταν 50-42 υπέρ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.
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