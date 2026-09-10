Η Φουενλαμπράδα αποφάσισε να τιμήσει την Παρτίζαν και τη σχέση ανάμεσα στους δύο συλλόγους αλλάζοντας επίσημα το όνομά της.

Σε μία άκρως τιμητική και ιστορική κίνηση προχώρησε ο ισπανικός σύλλογος, Φουενλαμπράδα, αλλάζοντας το όνομά της σε «Παρτίζαν Φουενλαμπράδα» προκειμένου να δείξει σεβασμό στη σύνδεση των δύο ομάδων πίσω στο 1992.

Η ιστορία της Παρτίζαν με τη Φουενλαμπράδα ξεκίνησε σε μια περίοδο που ο πόλεμος και οι διεθνείς κυρώσεις στη Γιουγκοσλαβία είχαν στερήσει από την ομάδα του Βελιγραδίου τη δυνατότητα να αγωνίζεται στη φυσική της έδρα. Έτσι, το ισπανικό προάστιο της Μαδρίτης άνοιξε τις πόρτες του στους «ασπρόμαυρους», προσφέροντάς τους όχι απλώς έναν χώρο για να δίνουν τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, αλλά ένα πραγματικό καταφύγιο μακριά από το σπίτι τους. Η Παρτίζαν του πρωτοεμφανιζόμενου τότε Ζέλικο Ομπράντοβιτς,, με τους Σάσα Τζόρτζεβιτς και Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς να ξεχωρίζουν στο παρκέ, έγινε γρήγορα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι της Φουενλαμπράδα αγκάλιασαν την ομάδα σαν να ήταν δική τους και το «Φερνάντο Μαρτίν» γέμιζε με φωνές υπέρ της Παρτίζαν.

Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, οι «ασπρόμαυροι» έγραψαν μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας τους, φτάνοντας μέχρι την κορυφή της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη. Μια πορεία που συνέδεσε για πάντα το Βελιγράδι με τη Φουενλαμπράδα και δημιούργησε έναν δεσμό που, περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να μεγαλώνει.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Έγινε ένα ιστορικό βήμα στην αδελφοποίηση μεταξύ της Φουενλαμπράδα και του Βελιγραδίου. Από εδώ και στο εξής θα είμαστε η Παρτίζαν της Φουενλαμπράδα. Θα μοιραζόμαστε κοινά σχέδια που περιλαμβάνουν τους θεσμικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και το branding.

Η Παρτίζαν της Φουενλαμπράδα είναι το νέο όνομα της Φουενλαμπράδα. Αυτό το ιστορικό βήμα αποτελεί την κορύφωση μιας συνεργασίας που συμπληρώνει πλέον 35 χρόνια και ξεκίνησε με την παρουσία της σερβικής ομάδας στη Φουενλαμπράδα, όπου έδωσε τους εντός έδρας αγώνες της στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1991/92. Σε εκείνη τη διοργάνωση, η Παρτίζαν (εμείς) κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα Ευρώπης.

Η νέα Παρτίζαν Φουενλαμπράδα αποτελεί κοινό πρότζεκτ των δύο συλλόγων, το οποίο συνιστά μια σημαντική κοινή ώθηση και περιλαμβάνει τους θεσμικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και εμπορικούς τομείς.

Το να μιλάμε για την κοινή ιστορία με την Παρτίζαν στη Φουενλαμπράδα και, κατ’ επέκταση, στην Κοινότητα της Μαδρίτης, σημαίνει να μιλάμε για αδελφοσύνη, για τις αξίες του αθλητισμού, αλλά και για αλληλεγγύη και, ταυτόχρονα, για επιτυχία, για την ικανότητα να ξεπερνά κανείς τις δυσκολίες και για κοινή ευγνωμοσύνη.

Η σχέση που ξεκίνησε όταν η Παρτίζαν Βελιγραδίου έγινε δεκτή ως ομάδα της πόλης μας κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει αντέξει στον χρόνο. Δεν είναι μόνο ότι εκείνη τη σεζόν έγραψαν (γράψαμε) ιστορία κατακτώντας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και ότι η συνεργασία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, ενισχύθηκε κατά την τελευταία περίοδο και οδήγησε σε αυτή τη συμβιωτική σχέση, από την οποία προέκυψε το νέο μας όνομα, Παρτίζαν Φουενλαμπράδα.

Μεταξύ άλλων, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κοινά πρότζεκτ που αφορούν την εκπαίδευση παικτών, θεσμικές πρωτοβουλίες και την αναβάθμιση του brand, τα οποία θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη σε διάφορους τομείς για τη νέα Παρτίζαν Φουενλαμπράδα».