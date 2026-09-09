Γκριγκόνις: «Η συνέντευξή μου αφορούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, τυχερός που ήμουν στον Παναθηναϊκό...»

Ο Μάριους Γκριγκόνις μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για τον Έργκιν Άταμαν.

Μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Μάριους Γκριγκόνις για τον Έργκιν Άταμαν και τις σχέσεις που διατηρεί ο Τούρκος τεχνικός με τους παίκτες του, ο Λιθουανός φόργουορντ, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτη του «τριφυλλιού» μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μίλησε για τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει με τους ανθρώπους του συλλόγου, ενώ τόνισε πως η συνέντευξη που προκάλεσε αντιδράσεις, αφορούσε τις δύσκολες στιγμές του στην ομάδα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γκριγκόνις προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού:

«Ένα μήνυμα προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού

Τις τελευταίες ημέρες έχω δει κάποιες αντιδράσεις σχετικά με τη συνέντευξή μου και σκέφτηκα ότι πρέπει να πω κάτι, ειδικά προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να πω κάτι σαν "όλα αυτά τα χρόνια στον Παναθηναϊκό μπορούν να περιγραφούν μόνο ως άσχημα και δύσκολα". Κάθε μακρύ ταξίδι μπορεί να έχει το μερίδιό του σε καλές και κακές στιγμές.

Αλλά υπήρχαν επίσης σπουδαίες στιγμές πολλών ετών. Ήμουν τυχερός που ήμουν στον Παναθηναϊκό και μπόρεσα να παίξω μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς και να αγωνιστώ ακόμη και στην EuroLeague, η οποία αποτελεί την κορυφή της καριέρας μου.

Έχω χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και θα τους σέβομαι πάντα, όπως και τους φιλάθλους που μου έδωσαν πολλή αγάπη.

Η συνέντευξή μου αφορούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, αλλά ποτέ δεν είχε σκοπό να διαγράψει τα όμορφα πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων χρόνων.

Υπάρχει πολλή αγάπη και σεβασμός για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και για τον ίδιο τον σύλλογο».



