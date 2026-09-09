Ο Γιώργος Μαζωνάκης που βύθισε στην θλίψη με τον θάνατό του τον καλλιτεχνικό χώρο είχε στο παρελθόν σύνδεση με τον Ολυμπιακό.

Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης - που απεβίωσε σε ηλικία μόλις 54 ετών - είχε εμφανιστεί σε ένα βίντεοκλιπ φορώντας την φανέλα του αγαπημένου του Ολυμπιακού. Ο τίτλος του κομματιού αυτού ήταν 'Επιπτώσεις' και τότε ο ίδιος είχε ευχηθεί σε ποστάρισμά του το να κατακτήσει ο Ολυμπιακός την EuroLeague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι το οποίο συνέβη.