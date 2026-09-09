Σοκ στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή, στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Είχε σημαδέψει ολόκληρες γενιές με τα τραγούδια του.

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