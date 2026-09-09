O Σιλβέν Φρανσίσκο προετοιμάζεται για τα μεγάλα ματς που έρχονται στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό.

Την περσινή σεζόν ο Σιλβέν Φρανσίσκο εντυπωσίασε με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, αλλά φέτος θα φορά εκείνη του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος γκαρντ ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια των πράσινων και θα αποτελέσει άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε αυτό το σημείο της σεζόν και στα πρώτα επίσημα ματς θα κληθεί να πάρει παραπάνω ευθύνες και με την απουσία του Κέντρικ Ναν. Ο Φρανσίσκο δεν κρατιέται και το έδειξε και η πράσινη ΚΑΕ με ένα video που δημοσίευσε στα social media.

Τα έσταξε τα τριποντάκια του και δείχνει πανέτοιμος για τη νέα σεζόν. Από τους κορυφαίους γκαρντ της σεζόν που πέρασε στη Εuroleague και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο και φέτος.