Η Ντόρτμουντ έκανε τη δική της ανάρτηση μετά το χειρουργείο του Γιάννη Κωνσταντέλια κι έστειλε μήνυμα επιστροφής για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Το ταξίδι της επιστροφής στα γήπεδα ξεκίνησε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Τρίτη (8/9) στο Μόναχο προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά στο γόνατο και να γυρίσει δριμύτερος στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος άτυχος στην πρεμιέρα της Bundesliga, καθώς μια διεκδίκηση της μπάλας πήρε εφιαλτική τροπή με ρήξη χιαστού που θα τον κρατήσει στα «πιτς» τουλάχιστον για το μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν.

Το χαμόγελο του Κωνσταντέλια ωστόσο δεν «σβήνει» τόσο εύκολα και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο, όταν πόζαρε χαμογελαστός από το κρεβάτι του νοσοκομείου μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Μια παρόμοια φωτογραφία χρησιμοποίησε και η Ντόρτμουντ για να στείλει το δικό της μήνυμα στον ποδοσφαιριστή, περιμένοντας πλέον το ελληνικό... comeback. «Το comeback αρχίζει εδώ» έγραψαν χαρακτηριστικά στη λεζάντα οι Γερμανοί, οι οποίοι πλέον μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή του.