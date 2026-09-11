«Ιπτάμενος» Καραλής με 6,15μ. και στο Ultimate Championship

Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε μια ακόμα υπέροχη παράσταση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, ξεπέρασε τα 6,15μ., επιχείρησε στα 6,20μ. και στα 6,25μ. στην παίρνοντας τελικά τη 2η θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις (6,20μ.).

Η αυλαία της σεζόν για τον Εμμανουήλ Καραλή έπεσε στο στάδιο «Gyula Zsivotzky» της Βουδαπέστης, δίπλα στις όχθες του Δούναβη, στο νεοσύστατο Ultimate Championship και η τελευταία του παράσταση κινήθηκε σε υψηλές πτήσεις και στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Ο «Μανόλο» αν και χρειάστηκε 3ο άλμα στα 6,05μ.-γεγονός που πλέον μας φαίνεται παράξενο-, πέρασε με την 1η προσπάθεια τα 6.15μ., που του χάρισαν τη 2η θέση, και χρηματικό έπαθλο 75.000 δολαρίων.

Ο Καραλής σημείωσε την 4η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Αρμάντ Ντουπλάντις, όμως ο Σουηδός ήταν αλάνθαστος μέχρι και τα 6,20μ. που του χάρισαν την 1η θέση και τα 150.000 δολάρια, ενώ στο κλείσιμο της βραδιάς επιχείρησε τρεις φορές για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32μ.

Οι πέντε από τους οκτώ αθλητές του αγώνα βρέθηκαν να επιχειρούν στα 6,05μ. Ο Ντουπλάντις τα πέρασε με το 1ο άλμα, σε αντίθεση με τον Καραλή, που χρειάστηκε το 3ο, για να τα περάσει και ίσως εκεί σπατάλησε δυνάμεις, όταν στη συνέχεια μονομάχησε με τον Ντουπλάντις.

Ο Σόντρε Γκούτορμσεν, ο Κέρτις Μάρσαλ και ο Ζάκερι Μπράντφορντ απέτυχαν στα 6,05μ., έμειναν στα 5.95μ. και με αυτή τη σειρά πήραν την 3, 4η και 5η θέση, αντίστοιχα.

Ο Καραλής, αγωνιζόμενος πρώτος, πέρασε τα 6,15μ. με την 1η προσπάθεια, για λίγα λεπτά πέρασε και στην 1η θέση, όμως ο Ντουπλάντις, στην επιστροφή του, μετά την απουσία του από τον τελικό των Diamond League, δεν παιζόταν.

Ο Μόντο περνώντας με την 1η τα 6,15μ. ανέκτησε ξανά και την 1η θέση στον αγώνα, ήταν αλάνθαστος και στα 6,.20μ, υποχρεώνοντας τον Καραλή μετά τη δική του αποτυχία στο ύψος, να αφήσει τις δύο προσπάθειες για τα 6.25μ., με στόχο να πετύχει το άλμα της ζωής του, χωρίς να τα καταφέρει.

Ο Ντουπλάντις έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά, επιχείρησε στα 6,32μ., για το παγκόσμιο ρεκόρ Νο.16 της καριέρας του, το άλμα δεν βγήκε και οι δυο τους έδωσαν ραντεβού για το 2027.

Το Top 5 του Καραλή