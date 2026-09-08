Ραμαντάνης στο Gazz Floor: «Η συζήτηση για τα κέρδη από Γουόκαπ»

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης μίλησε στο «Gazz Floor» για τα κέρδη που είχε ο Ολυμπιακός από τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC.

Στο «Gazz Floor» της Τρίτης (08/09), ο Παναγιώτης Ραμαντάνης, ρεπόρτερ του gazzetta.gr για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, μίλησε για τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC.

Συγκεκριμένα, στην κουβέντα που είχε με τους Αντώνη Καλκαβούρα και Γιώργο Κούβαρη, αναφέρθηκε στα κέρδη που είχαν οι «ερυθρόλευκη» από αυτή την πώληση και πως έβγαλαν μεγάλο κέρδος, από τα συμβόλαια των φετινών του μεταγραφών.