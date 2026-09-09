Οικονομίδου στο Gazz Floor: «Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κρατήσει τον Ντόρσεϊ»

Η Ευτυχία Οικονομίδου μίλησε στο «Gazz Floor» για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό.

Στο «Gazz Floor» της Τετάρτης (09/09), η Ευτυχία Οικονομίδου, βρέθηκε στο πάνελ της εκπομπής και ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε, αφορά την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η ίδια, θεωρεί πως η υπόθεση του Ολυμπιακού με τον διεθνή γκαρντ θα έχει αίσιο τέλος για τους Πειραιώτες και θα συνεχίσει ο Ντόρσεϊ να φοράει τα «ερυθρόλευκα».

Υπενθυμίζουμε ότι το συμβόλαιό του, λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει τους εκπροσώπους του Ντόρσεϊ και παρότι υπάρχει οικονομική διαφορά, άπαντες είναι αισιόδοξοι για το θέμα της ανανέωσης.