Την προοπτική της απόσυρσης του από το μπάσκετ εξετάζει ο Νίκολα Μίροτιτς σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία.

Να αποσυρθεί από τα παρκέ σκέφτεται ο Νίκολα Μίροτιτς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισπανικού μέσου ενημέρωσης La Razon, το οποίο αποκαλύπτει πως ο 35χρονος πάουερ φόργουορντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το επαγγελματικό μπάσκετ!

Η απόφαση του Μαυροβούνιου άσου μπορεί να απέχει από το να είναι οριστική, αλλά έρχεται στο τέλος μιας απαιτητικής σεζόν (2025-2026), η οποία σημαδεύτηκε από μια μακρά απουσία στο τελευταίο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου. Ο Νίκολα Μίροτιτς εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τη Μονακό μέχρι το 2027, αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, έπειτα και από τις ραγδαίες εξελίξεις στους μονεγάσκους που βρέθηκαν στην τρίτη κατηγορία.

Η Μπανταλόνα φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Μίροτιτς, ενώ η Μάλαγα και η Μπασκόνια είχαν εξετάσει την περίπτωση του. Ωστόσο, καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν προχώρησε.

Τώρα ο 35χρονος πάουερ φόργουορντ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την καριέρα του ή θα κρεμάσει τα παπούτσια του οριστικά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθούν οι απαντήσεις από τον ίδιο για το τι θα κάνει τελικά.