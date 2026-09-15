Ο Ηλίας Χάτσικας υπέβαλε την παραίτησή του από την ΑΕΚ μετά την ήττα της ομάδας χάντμπολ ανδρών από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Άμεσες ήταν οι εξελίξεις στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ, αποτέλεσμα της κακής εμφάνισης και της ήττας από τον Ολυμπιακό με 35-24 στον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ ανδρών στο Καμετερό.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ ο Ηλίας Χάτσικας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, καθώς και από τα καθήκοντα γενικού αρχηγού του συλλόγου, αναλαμβάνοντας «την ευθύνη που του αναλογεί για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας». Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκο Παντερμαλή.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Κατόπιν εκτενούς συζήτησης που ακολούθησε τη βαριά ήττα και την ντροπιαστική αγωνιστική εικόνα της ομάδας μας στον τελικό του Super Cup Χάντμπολ, ο Ηλίας Χατσίκας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, καθώς και από τα καθήκοντα Γενικού Αρχηγού του συλλόγου.

Ο Ηλίας Χατσίκας ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας και, για τον λόγο αυτό, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της διοίκησης.

Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκο Παντερμαλή».