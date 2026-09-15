Μια απίστευτη Εθνική έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στην πολύ μεγάλη Σλοβενία, την κέρδισε με 3-1 και κρατάει στο χέρι της την πρόκριση στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Μια Εθνική βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρά μας, κατάφερες να πάρει σπουδαία νίκη απέναντι στην κάτοχο τεσσάρων μεταλλίων σε Eurovolley που πριν λίγους μήνες πήρε το χάλκινο στο VNL, Σλοβενία επικρατώντας με 3-1 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25) και είναι στο χέρι της η πρόκριση στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Ελλάδα έχει ακόμα δύο παιχνίδια με Σουηδία και Σλοβακία και θέλει δύο νίκες, ενώ μπορεί να της φτάνει και μία, για να συνεχίσει στην διοργάνωση. Μια Εθνική που βλέποντας τι έκανε σήμερα, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά.

Πολύ άνετα το πρώτο σετ για την Εθνική

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυριάρχησε απόλυτα. Με εξαιρετική υποδοχή και σωστές επιθέσεις, με πίεση στο σερβίς, οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα 3 πόντων (2-5).

Η Σλοβενία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στον πόντο (9-10), αλλά στο σημείο εκείνο η Ελλάδα ανέβασε στροφές, ξέφυγε με την διαφορά να ανεβαίνει συνεχώς και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ επικρατώντας με το άνετο 25-18.

Η κατακόρυφη άνοδος του Μουγιάνοβιτς και το καλύτερο σερβίς έκαναν το 1-1

Στο δεύτερο σετ η Σλοβενία παρουσίασε ένα εντελώς ξεχωριστό πρόσωπο, με τον Μουγιάνοβιτς να είναι ασταμάτητος και το σερβίς να είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με το πρώτο, οι τυπικά γηπεδούχοι μετά το 15-15 πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν.

Στο διάστημα αυτό το μπλοκ της Εθνικής μας δεν πήγε καθόλου καλά, οι επιθέσεις δεν ήταν οι άψογες του πρώτου και έτσι οι Σλοβένοι έφτασαν με άνεση στο 25-19 και στο 1-1 μπαίνοντας και πάλι στο παιχνίδι.

Φοβερή αντίδραση και προβάδισμα για την Εθνική

Το τρίτο σετ ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με την Σλοβενία να παίρνει προβάδισμα δύο πόντων και την Ελλάδα να ακολουθεί, με τις δύο ομάδες να φτάνουν μαζί στο 19-19. με το ντέρμπι να συνεχίζεται. Η Σλοβενία προσπάθησε να ξεφύγει καθώς έκανε το 23-21, αλλά ένα φοβερό 4-0 της Εθνικής με σπουδαία μπλοκ από Βουλκίδη και σερβίς από Πιτακούδη, έκαναν το 23-25 και το 2-1 για την Ελλάδα.