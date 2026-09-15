Σλοβενία - Ελλάδα 1-3: Τα highlights της τεράστιας νίκης της Εθνικής!
Έχοντας απέναντί της την Σλοβενία, μια ομάδα που έχει κατακτήσει 4 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και μόλις πριν λίγες βδομάδες είχε κατακτήσει και το χάλκινο στο VNL, η Εθνική Ανδρών όχι μόνο δεν φοβήθηκε αλλά πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 3-1.
Μια νίκη που την βάζει στην θέση του οδηγού για πρόκριση στους «16» και κυρίως δείχνει στα ίδια τα παιδιά πως δεν έχουν ταβάνι. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
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