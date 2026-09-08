ΑΕΚ: Τι ισχύει με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και πώς επηρεάζεται το deal από το γηπεδικό

Τα τεκταινόμενα γύρω από την «καυτή πατάτα» της SUNEL Arena συμπαρασύρουν και την έκβαση της υπόθεσης του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναφορικά με τη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Τα δεδομένα.

Κορυφώνεται η αγωνία για το γηπεδικό ζήτημα της SUNEL Arena μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο ΚΑΕ, καθώς το «φλέγον ζήτημα» έχει κάποια... αγκάθια. Αρχικά, υπάρχει απόσταση καθώς οι δύο ομάδες συνεργάζονται με διαφορετικές εταιρείες εισιτηρίων, δηλαδή υπάρχει θέμα με το ticketing όπως αναφέρθηκε και στο Gazz Floor της Δευτέρας. Σημαντικό θέμα επίσης είναι η αμοιβή που αξιώνει η ΚΑΕ ΑΕΚ για το κάθε ματς, που θα παραχωρήσει τη SUNEL Arena στους ερυθρόλευκους.

Όσο ο καιρός περνά και δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, η παρούσα κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει και τη μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ, αφού η περίπτωσή του δείχνει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γηπεδικό. Από την πλευρά του παίκτη δεν φαίνεται να υπάρχει βιασύνη, αφού ο Έλληνας διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό και δείχνει διατεθειμένος να μην πιέσει την κατάσταση για την ώρα.

Το τελικό... πόρισμα των διαπραγματεύσεων θα κριθεί εν πολλοίς το επόμενο διάστημα αναλόγως με την έκβαση της παραχώρησης της SUNEL Arena, χωρίς να υπάρχει κάτι περισσότερο για την ώρα. Αν υπάρχει ευτυχή κατάληξη, τότε ο «Λάρυ» θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ένωση.