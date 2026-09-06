Ο Ολυμπιακός τρέχει, πιέζει και... προειδοποιεί!

Με υψηλό ρυθμό, ασφυκτική άμυνα και πλουραλισμό στο σκοράρισμα, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το IBT CRETE 2026 επικρατώντας (87-77) στον τελικό του Ερυθρού Αστέρα και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά IBT CRETE 2026 κερδίζοντας (87-77) στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα με τον Γιαν Μοντέρο να κάνει το «ντεμπούτο» του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα και τον Εμπάι Εντιάι να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 16 πόντους (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Ο Δομινικανός γκαρντ στην παρθενική του εμφάνιση είχε 12 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 ασίστ. Προφανώς και θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να μπορέσει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και τα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού.

Έπειτα ωστόσο και από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» είναι πως παίζουν σε υψηλότερη ταχύτητα κυκλοφορώντας την μπάλα πολύ πιο γρήγορα, ενώ δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας στο παιχνίδι τους μένοντας πιστοί στις αρχές που διέπουν τον τρόπο που θέλει να παίζουν οι παίκτες του ο Έλληνας προπονητής.

Η πίεση στην άμυνα ειδικά σε σχήματα όπου στο «5» βρίσκεται ο Ντόντα Χολ ή ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι ασφυκτική και προκαλεί αμηχανία στον αντίπαλο, με τον Εμπάι Εντιάι να αγωνίζεται στο «4» για αρκετή ώρα εν τη απουσία του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα και αν δεν άλλαζε το σχήμα στο τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας η διαφορά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι «ερυθρόλευκοι» με τον αέρα που τους δίνει η κατάκτηση της Euroleague και η αυτοπεποίθηση που διακρίνει το παιχνίδι τους, έχει ως αποτέλεσμα να δίνουν από τα πρώτα λεπτά τον τόνο και να μην αφήνουν περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο, αξιοποιώντας άριστα την ταχύτητα τους με την μπάλα, αλλά και χωρίς αυτήν.

Η υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας έδωσε την δυνατότητα να εκτελεστούν οι περισσότερες επιθέσεις με πολλά ελεύθερα σουτ, ενώ παρά την απουσία του MVP Σάσα Βεζένκοφ το παιχνίδι της ομάδας διακρίνεται για έναν πλουραλισμό στο σκοράρισμα και μια ισορροπία ανάμεσα σε περιφέρεια και ρακέτα.

Μάλιστα, στον τελικό του τουρνουά με τον Ερυθρό Αστέρα το μεγάλο ζητούμενο ήταν η διαχείριση στη θέση «4», όπου έλειψε και στο δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον αγώνα με τον Εμπάι Εντιάι και μετά το 8ο λεπτό έριξε στο παρκέ τον Ταϊρίκ Τζόουνς δίπλα στον Ντόντα Χολ. Δοκίμασε για μερικά λεπτά στο τρίτο 10λεπτο και τον Τάισον Γουόρντ στο «4», αλλά επέστρεψε στη συνέχεια σε σχήμα με τον Εμπάι Εντιάι.

Με την... κεκτημένη ταχύτητα της περσινής εντυπωσιακής σεζόν πορεύεται ο Ολυμπιακός τη νέα χρονιά προσθέτoντας περισσότερη ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας και στο παιχνίδι συνολικά, παίζοντας σε πολύ υψηλό ρυθμό. Με αυτό τον τρόπο θα επιχειρήσει να εξουθενώσει τους αντιπάλους του, καθώς έχει ένα πολύ βαθύ και ποιοτικό ρόστερ που βγάζει και σκληράδα αμυντικά, αλλά και επιθετικά έχει την πολυτέλεια να διαθέτει αρκετούς παίκτες με ευχέρεια στο σκοράρισμα. Ωστόσο, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Όσο για τον Γιαν Μοντέρο δεν χωράει αμφιβολία πως σταδιακά θα έχει ακόμη πιο ενεργό ρόλο, αλλά σίγουρα το μεγάλο ζητούμενο είναι να αφομοιωθεί σε σχήματα με δυο ή τρία γκαρντ από τον Μπαρτζώκα λειτουργώντας περισσότερο χωρίς να έχει την μπάλα και να αποφασίζει ο ίδιος. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί λίγο υπομονή για να υπηρετήσει το ρόλο του καλύτερα και να αποτελέσει το «κερασάκι στην τούρτα» στο παιχνίδι του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού τη νέα σεζόν...