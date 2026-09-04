Μετά από 14 χρόνια στο ΝΒΑ, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στη Λιθουανία για τη Ζαλγκίρις και έβαλε από τώρα έναν πολύ ιδιαίτερο... όρο στην κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις και οι φιλοδοξίες του μόνο... χαμηλές δεν είναι. Ο Λιθουανός σέντερ έδωσε μάλιστα μια ιδιαίτερη υπόσχεση, σε περίπτωση που η ομάδα της πατρίδας του καταφέρει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο 34χρονος σέντερ, μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη, βρέθηκε στην εκπομπή «Stonkus Tiesiogiai» και συμφώνησε με τον παρουσιαστή, Μάντας Στόνκους, πως αν η Ζάλγκιρις κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague, αμφότεροι θα ξυρίσουν εντελώς τόσο το κεφάλι όσο και τα γένια τους!

Μια υπόσχεση που δείχνει και το επίπεδο των προσδοκιών που συνοδεύουν τη νέα εποχή της Ζάλγκιρις. Η ομάδα του Κάουνας έχει ενισχυθεί σημαντικά το φετινό καλοκαίρι, με τον Βαλαντσιούνας να ξεχωρίζει φυσικά ανάμεσα στις προσθήκες, μαζί με παίκτες όπως οι Κάρσεν Έντουαρντς και Στέρλινγκ Μπράουν.

Ο Βαλαντσιούνας υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις, επιστρέφοντας στη Λιθουανία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια στο NBA. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας τον ρόλο του backup του Νίκολα Γιόκιτς. Σε 65 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του NBA το 2025/26, μέτρησε 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σουτάροντας με 58,2% εντός πεδιάς.

Η καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ολοκληρώθηκε έπειτα από 1.002 παιχνίδια κανονικής περιόδου, με μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στο NBA φόρεσε τις φανέλες των Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς.