Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε σε ισπανικό μέσο για τη νέα σεζόν με την Μπαρτσελόνα, ενώ επίσης απάντησε και στης φήμες περί αποχώρησής του από τον οργανισμό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Κέβιν Πάντερ στην ισπανική «sport», αναφέρθηκε στα διάφορα σενάρια που ακούστηκαν το καλοκαίρι, για αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα ο γκαρντ/φόργουορντ μίλησε και για τον νέο ρόλο που θα έχει στην ισπανική ομάδα, αυτόν του αρχηγού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κέβιν Πάντερ:

Για τον ρόλο του αρχηγού στην Μπαρτσελόνα: «Είναι τιμή για μένα και θα ανταποκριθώ καλά σε αυτόν τον ρόλο. Πάντα σεβόμουν πολύ το ρόλο του αρχηγού και καταλαβαίνω τι σημαίνει. Το να είμαι αρχηγός του Παρτιζάν ήταν τρελό, ενώ εδώ στη Βαρκελώνη οι άνθρωποι είναι λίγο διαφορετικοί, η κουλτούρα είναι διαφορετική.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι υπερβολικά ή να προσπαθήσω να κάνω κάτι παραπάνω, γιατί απλά δεν είναι στη φύση μου. Απλά θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και να ηγούμαι της ομάδας. Πρέπει ακόμα να δείξω στους καινούριους παίκτες ότι πρέπει να είμαι ηγέτης, είτε σωματικά, είτε λεκτικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δίπλα μου έχω τον Τζόελ (Πάρα), τον Ντάριο (Μπριθουέλα) και τον Χουάν (Νούνιεζ). Αυτό είναι δουλειά ολόκληρης της ομάδας, χωρίς αμφιβολία».

Για τις φήμες περί αποχώρησης: «Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Απλώς είδα ότι ο κόσμος μιλούσε πάρα πολύ και προσπάθησα να μείνω μακριά από το διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο κόσμος μιλούσε συνεχώς και όλα ήταν τρελά. Ο κόσμος επινοεί πράγματα και υποθέτει ότι φεύγω. Δεν δίνω καν μεγάλη προσοχή σε τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι μπορεί να φύγω».

Για το αν πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει τίτλους φέτος:

«Μια επιτυχημένη σεζόν; Απολύτως! Διεκδικώντας τίτλους; Φυσικά! Χρειάζεται ένα σχέδιο για να πετύχεις αυτά τα πράγματα , και νομίζω ότι έχουμε ένα. Αν μια ομάδα θέλει να πετύχει, το κλειδί είναι η σωστή νοοτροπία και η διατήρηση αυτής της δίψας».