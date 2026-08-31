Ντόρσεϊ: «Λατρεύω αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί»

O Tάιλερ Ντόρσεϊ έδειξε την αγάπη του για την Ελλάδα μετά τη νίκη επί της Ισπανίας.

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε τα... δόντια της και τελικά στην παράταση επικράτησε με 108-106 Ισπανίας στο T-Center για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο του 2027.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρωταγωνιστής (μαζί με τον Μήτογλου) και τελείωσε με 29 πόντους, 5/8 τρίποντα και 10/10 βολές, βαζοντας μερικά μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά. Μετά το τέλος μίλησε στην ΕΡΤ και έδειξε την αγάπη για την Ελλάδα.

«Λατρεύω αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί. Βάλαμε όλοι τα κορμιά μας στη φωτιά για την αγάπη μας για τη χώρα και την εθνική ομάδα. Είναι θέμα περηφάνιας. Είναι φανταστικό συναίσθημα να παίζεις και να κερδίζεις μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό που μας αγαπάει και το αγαπάμε κι εμείς. Σε τέτοιες στιγμές, στο τέλος των αγώνων, θέλω να είμαι μέσα. Η Ισπανία πάντα παλεύει ως το τέλος, είναι ομάδα με πολύ ταλέντο. Ο Σεντ Σιπερί μού έκανε trash talking, αλλά δεν του απαντούσα. Έχει καρδιά. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μου με την Εθνική ομάδα», ανέφερε.