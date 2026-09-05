Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο CRETE IBT 2026, αλλά και την εικόνα της ομάδας, που δείχνει να έχει πνεύμα νικητή.

Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο του παιχνίδι (προπονητικού χαρακτήρα) κόντρα στον Προμηθέα, είχε ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι. Αυτό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το CRETE IBT 2026, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στη νίκη - ανατροπή με 82-77. Ένα ματς στο οποίο είδαμε τα πρώτα δείγματα της ομάδας.

Κακά τα ψέματα, συμπεράσματα δεν μπορεί να βγάλει κανείς, μετά από ένα 40λεπτο, ούτε ένα φιλικό μπορεί να δείξει πλήρως τις αδυναμίες και τα θετικά στοιχεία. Ωστόσο, αξίζει σχολιασμό, με τους πρωταθλητές Ευρώπης, να έχουν για μία ακόμα σεζόν, πολύ υψηλά τον πήχη.

Η Φενέρ που έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες. Θυμίζουμε το τελευταίο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες, ήταν στον ημιτελικά του Final Four, όπου ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη. Στα του σήμερα λοιπόν, οι Τούρκοι είχαν ήδη δώσει τρία φιλικά και είχαν λιγότερες απουσίες (για τις εθνικές ομάδες) απ' ότι οι Πειραιώτες.

Στο απουσιολόγιο του Ολυμπιακού για αυτό το ματς, εκτός από τους Παπανικολάου και Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν με την αποστολή, ήταν οι Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο. Μιλάμε δηλαδή για τρία πολύ βασικά «γρανάζια» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι δύο τελευταίοι μείνανε εκτός για λόγους ξεκούρασης και ο Σάσα λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα. Τίποτα σοβαρό για να ανησυχεί ο κόσμος.

Δια χειρός Ντόρσεϊ και Φουρνιέ η ανατροπή

Λόγω της απουσίας του Βεζένκοβ, αλλά και το γεγονός ότι ο Εντιάι είχε λίγα 24ωρα που ενσωματώθηκε στην ομάδα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με δύο σέντερ. Στο «4» και στο «5», έπαιξαν οι Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτή ήταν μία από τις πολλές «αλχημείες» που είδαμε, μιας και ο coach Μπαρτζώκας, δοκίμαζε πράγματα. Εξάλλου, για αυτό είναι και τα φιλικά.

Είδαμε σχήμα με δύο σέντερ, αλλά και πεντάδα που ήταν μέσα τέσσερις γκαρντ (τρία-τέσσερα Νετζήπογλου με Φουρνιέ). Πολλά πράγματα, αναγκάστηκε να τα κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιας και δεν ήταν λίγοι οι παίκτες που είχαν φορτωθεί νωρίς φάουλ. Ο Ντόρσεϊ και ο ΜακΙντάιρ είχαν δύο φάουλ νωρίς στο ματς, στο ημίχρονο ο Γουόρντ είχε τρία, ενώ τέσσερα μάζεψε ο Εντιάι στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου.

Τα ποσοστά της ομάδας στα τρίποντα ειδικά στο πρώτο μισό δεν ήταν καλά, ενώ υπήρχε θέμα γενικότερα στο αμυντικό ριμπάουντ. Η Φενέρ είχε το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως στο τέλος μίλησε η ποιότητα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ (19 πόντοι, 2 κλεψίματα, 1 λάθος) και Ντόρσεϊ (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη), που δεν ήταν καλοί για τρεις περιόδους, έκαναν ότι ήθελαν στα τελευταία δέκα λεπτά. Μεγάλα σουτ από τους δύο ποιοτικούς γκαρντ, οι οποίοι είχαν τους 14 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού και ουσιαστικά «υπέγραψαν» αυτή τη νίκη.

Ατομικά, ξεχώρισαν οι Ντόντα Χολ με 16 πόντους (3/4 δίποντα, 10/13 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 25 λεπτά και ο Τάισον Γουόρντ με 7 πόντους (1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 23 λεπτά. Αξιοσημείωτο ότι ο Γουόρντ, ήταν και ο πρώτος σε ασίστ (5) μαζί με τον Μπόλντγουϊν.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Εμπάι Εντιάι, τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας που αγωνίστηκαν, δεν έδειξαν καλό πρόσωπο, αλλά χρειάζονται τον χρόνο τους. Νέο περιβάλλον, νέοι συμπαίκτες και νέος προπονητής. Σίγουρα θα βοηθήσουν και ειδικά ο Αμερικανός, δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι παίκτης Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αυτό που κρατάμε σίγουρα από το ματς, είναι το πνεύμα νικητή που έδειξαν οι «ερυθρόλευκοι». Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έπαιξε το δικό του στυλ παιχνιδιού και με καλή άμυνα και μεγάλα σουτ, μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Η νοοτροπία μίας ομάδας, είναι κάτι βασικό και ακόμα και τώρα που πρόκειται για φιλικό, σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο.

ΥΓ1: Ο Ερυθρός Αστέρας αντίπαλος στον τελικό (06/09, 21:00). Καλό φιλικό και αυτό, με μία ομάδα που προχώρησε σε πολλές αλλαγές αλλά έχει ένα δυνατό ρόστερ.

ΥΓ2: Ο Πάπας ήταν καλός στο τρίτο δεκάλεπτο για ένα διάστημα και πιθανό να έρθει με κανονική μεταγραφή στην ομάδα, άμα φύγει ο Λαρεντζάκης. Με τον Ντάνστον είναι πιο «μπερδεμένα» τα πράγματα.

ΥΓ3: Ο coach Μπαρτζώκας, ήταν έξαλλος με τους παίκτες του σε κάποια διαστήματα. Αυτό γιατί δεν έβλεπε τα πράγματα που δουλεύει στην προπόνηση ή σωστή αντιμετώπιση (ατομικά) σε κάποιες φάσεις. Είναι σημαντικό που έχει την ίδια φιλοσοφία, όλο τον χρόνο. Θέλει η ομάδα του να προοδεύει και να βλέπει σωστές ενέργειες στις δύο πλευρές του παρκέ.