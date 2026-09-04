Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το δεύτερό του φιλικό και το πρώτο... Ευρωλιγκάτο. Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του CRETE IBT 2026 τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Το τελευταίο, επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ήταν στα ημιτελικά του Final Four, όπου ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη. Το προσεχές ματς, είναι μία καλή ευκαιρία για τους δύο προπονητές, να δουν τα όσα δουλεύουν στις προπονήσεις.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο.

Οι επιλογές του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, ΜακΙντάιρ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ