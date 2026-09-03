Η ανάρτηση του Μπράξτον Κι σχετικά με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών δεδομένων των αθλητών στη EuroLeague σύμφωνα με τα πρότυπα του NBA.

Ο Μπράξτον Κι έθιξε το ζήτημα των μισθών των παικτών της EuroLeague μέσω ανάρτησής του στο «Χ» θέτοντας στο τραπέζι ότι τα οικονομικά δεδομένα πρέπει να είναι δημόσια προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια.

Η ανάρτησή του

«Πάντα αναρωτιόμουν γιατί οι μισθοί στην EuroLeague δεν είναι δημόσιοι.

Όχι επειδή οι οπαδοί πρέπει να γνωρίζουν πόσα χρήματα έχει κάποιος στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά επειδή ο μισθός αποτελεί μέρος του πλαισίου του επαγγελματικού μπάσκετ.

Αν ένας παίκτης βγάζει 500.000 και παίζει σαν παίκτης που αξίζει 1,5 εκατομμύριο ή και περισσότερο, οι οπαδοί πρέπει να το γνωρίζουν. Αυτό πρέπει να γιορτάζεται! Αν κάποιος βγάζει 2 εκατομμύρια και δυσκολεύεται, οι οπαδοί πρέπει να γνωρίζουν και αυτό το πλαίσιο.

Για τους παίκτες, νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα χωρίς παραδοσιακό αυστηρό ανώτατο όριο μισθών, κάθε ομάδα έχει τον δικό της προϋπολογισμό και η πραγματική αγορά μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Αν ο παίκτης Χ έχει χαμηλότερους μέσους όρους στα στατιστικά από εμένα, αλλά βγάζει τα διπλάσια χρήματα, γιατί να δεχτώ τα μισά χρήματα επειδή μου λένε "αυτή είναι η αξία σου στην αγορά"; Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς την αξία σου, αν δεν ξέρεις την αγορά.

Από την άλλη πλευρά, η διαφάνεια θα μπορούσε να είναι εξαιρετική για το πρωτάθλημα. Οι μισθοί δημιουργούν συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και ιστορίες. Περισσότερες συζητήσεις σημαίνουν μεγαλύτερη συμμετοχή, κάτι που ισοδυναμεί με μεγαλύτερη αξία για το πρωτάθλημα.

Δημοσιοποιήστε τα νούμερα. Παίκτες, προπονητές, όλοι. Δώστε στους οπαδούς περισσότερο πλαίσιο, δώστε στους παίκτες περισσότερες πληροφορίες και δώστε στην EuroLeague έναν ακόμη τρόπο να αναπτύξει το προϊόν της.

Τι λέτε;»