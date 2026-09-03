Κάλινιτς: «Δεν είχα το ίδιο πάθος, θέλω να γίνω προπονητής μια μέρα»

Ο Νίκολα Κάλινιτς μίλησε σε podcast της πατρίδας του για τους λόγους της απόσυρσής του από την ενεργό δράση και τη φιλοδοξία του μια μέρα να γίνει προπονητής.

Ο Νίκολα Κάλινιτς μίλησε σε σέρβικο podcast για τους λόγους της απόσυρσής του από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών , ενώ αναφέρθηκε πως στο μέλλον θα ήθελε να γίνει προπονητής.

Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, μεταξύ άλλων, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς πλέον θα είναι βοηθός προπονητή στην ομάδα του Βελιγραδίου στο πλευρό του Ίμπον Ναβάρο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σέρβος:

«Όλο αυτό συνέβαινε χρόνια, για μεγάλο αρκετό διάστημα δεν είχα το ίδιο πάθος. Δεν ξέρω αν φαινόταν από την τηλεόραση αλλά δεν ήταν το ίδιο πια. Μόνο από ψυχολογική άποψη. Σωματικά, ένιωθα υπέροχα, αλλά από μπασκετική άποψη, ένιωθα άσχημα. Μπορώ να καταλάβω πώς νιώθει το σώμα μου από τον τρόπο που κάνω καρφώματα. Στο τέλος της σεζόν, ένιωθα καλά σωματικά, πετούσα, αλλά από μπασκετική άποψη δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό μου. Θέλω να γίνω προπονητής μια μέρα. Πιστεύω ότι μπορώ να λειτουργήσω ως γέφυρα μεταξύ των ιδεών του προπονητικού επιτελείου και των παικτών. Είναι μια θέση που παρουσιάζει προκλήσεις, αλλά μέχρι στιγμής μου αρέσει».

Δείτε το video: