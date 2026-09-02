Κούβαρης στο Gazz Floor: «Το στοιχείο που θέλει να αλλάξει ο Ομπράντοβιτς»

Ο Γιώργος Κούβαρης παρέθεσε το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο «Gazz Floor» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα όσα θέλει να αλλάξει και να φέρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη νέα σεζόν.

Στην εκπομπή «Gazz Floor» ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέματα του Παναθηναϊκού., Γιώργος Κούβαρης, στάθηκε στον νέο τραυματισμό που έπληξε τους «πράσινους» του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι ο Σέρβος προπονητής θέλει να προσδώσει το αμυντικό φίλτρο το οποίο έλειπε τόσο πολύ από την ομάδα τις προηγούμενες σεζόν και γι' αυτόν τον λόγο ο εν λόγω τραυματισμός πλήττει ακόμα περισσότερο την ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Υπογράμμισε ότι ο Ομπράντοβιτς θέλει να παίζει με ψηλά σχήματα ώστε να «γεμίζει» τον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στην άμυνα και ανέφερε το παρασκήνιο των ραντεβού που έκανε με κάθε παίκτη ξεχωριστά από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, επικεντρώνοντας τις συζητήσεις μαζί τους στο κομμάτι της άμυνας.