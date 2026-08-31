Εφές: Χειρουργείο για τον Ερκάν Οσμάνι
Η Τουρκία πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Πήρε τη νίκη με 94-66 και είναι πρώτη στον όμιλό της με ρεκόρ 7-0. Το μόνο άσχημο νέο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε αυτό το ματς, είναι ότι τραυματίστηκε ο Ερκάν Οσμάνι.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ομάδας του, Αναντολού Εφές, ο έμπειρος φόργουορντ, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, καθώς είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη. Ο Οσμάνι θα μείνει εκτός για τις επόμενες μέρες και θα μπορέσει να επιστρέψει σε ρυθμούς προπονήσεων σε 7-10 μέρες.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, ο Οσμάνι είχε μέσο όρο 10.9 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 24.4 λεπτά συμμετοχής.
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