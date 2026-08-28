Με τον Τσέντι Όσμαν να πραγματοποιεί μια ακόμα τρομερή εμφάνιση με την εθνική ομάδα της χώρας του, η Τουρκία διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη την Λιθουανία με 94-66 και παρέμεινε αήττητη στον όμιλό της.

Η Τουρκία έχει πατήσει για τα καλά το πόδι στο γκάζι και δεν λέει να το αφήσει με τίποτα. Συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς έκανε... φύλλο και φτερό την Λιθουανίας στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να διατηρήσει το αήττητο με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν ήταν για μια ακόμη φορά ο Τσέντι Όσμαν! Ο νέος φόργουορντ του ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για την εύκολη επικράτηση της Τουρκίας με 94-66 χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί για περισσότερο από 20:42 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα, ο Όσμαν είχε 22 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Εξαιρετική εμφάνιση και για τον (επίσης) άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος είχε 17 πόντους με 8/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 17:31.

Για την (γεμάτη απουσίες) Λιθουανία που «έριξε» το ρεκόρ της στο 3-4 με αποτέλεσμα να βάλει δύσκολα στον εαυτό της, «διψήφιοι» σε πόντους ήταν οι Ολισεβίτσιους (11π.), Γιογκέλα (10π.) και Μαρτσιουλιόνις (10π.)

Επόμενα ματς των δύο ομάδων: Η αήττητη Τουρκία θα ταξιδέψει στο Ρέικιαβικ για την αναμέτρηση με την Ισλανδία (31/08, 22:30) ενώ η Λιθουανία θα υποδεχθεί την Βοσνία/Ερζεγοβίνη (31/08, 18:30) στο Βίλνιους.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 55-34, 75-47, 94-66.