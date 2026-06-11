Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με 89-81 τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και η ομάδα του Ιτούδη πέρασε στα τελικά του πρωταθλήματος Ισραήλ.

Το εισιτήριο της για τους τελικούς του πρωταθλήματος Ισράηλ πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ. Λίγες ώρες νωρίτερα το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο του Ισραήλ έκανε δεκτή την έφεση της ομάδας του Ιτούδη και το πρώτο ματς πήγε στην Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 20-0. Το Game 1 της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ είχε διακοπεί στο 30’ (77-67) έπειτα από βομβαρδισμό που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν.

Στο Game 2 το σύνολο του Ιτούδη είχε επικρατήσει με 88-84 στην έδρα του αντιπάλου. Για να έρθει το Game 3 τώρα που έκρινε την πρόκριση, όπου επικράτησε με 89-81 και έτσι θα διεκδικήσει τον τίτλο στους τελικούς που περιμένει η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Για τους νικητές ο Μίτσιτς είχε 26 πόντους, ενώ ο Μάνταρ πρόσθεσε 22 πόντους. Στον αντίποδα 22 πόντους είχε ο Λέβι και 16 μέτρησε ο Χάρπερ.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 41-36, 66-66, 89-81