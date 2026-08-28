Κάρσεν Έντουαρντς για Χέιζ-Ντέιβις: «Νιώθω τυχερός που τον έχω δίπλα μου»
Ο Αμερικανός γκαρντ της Ζάλγκιρις παραχώρησε συνέντευξη μετά την υπογραφή του στην ομάδα του Κάουνας, όπου θυμήθηκε και τη κοινή του συνύπαρξη με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
«Δεν θα έλεγα ότι συζητήσαμε με τον Νάιτζελ για τη Ζάλγκιρις πριν έρθω εδώ. Δεν μιλάμε πολύ για μπάσκετ, απλώς συζητάμε για το πώς είμαστε. Φυσικά τον γνώριζα από πριν, όταν ήμουν στο κολλέγιο παίζαμε ως αντίπαλοι, αλλά ήρθαμε πιο κοντά όταν συνυπήρξαμε στη Φενερμπαχτσέ» ανέφερε αρχικά και συνέχισε
«Βρήκαμε γρήγορα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Βλεπόμασταν καθημερινά στις προπονήσεις, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και μας ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα. Πιστεύω πως μας έφερε πιο κοντά και το γεγονός ότι και για εκείνον η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Ο Νάιτζελ έχει βιώσει πολλά, τόσο ευχάριστες όσο και δύσκολες στιγμές, οπότε μπορώ να μάθω πολλά από αυτόν. Το επίπεδο που έχει φτάσει και η νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζει το μπάσκετ αποτελούν παράδειγμα για μένα και νιώθω τυχερός που τον είχα δίπλα μου».
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