Ο Ερυθρός Αστέρας μετρά αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και το πρόγραμμα προετοιμασίας των Σέρβων έχει έντονο ελληνικό... άρωμα.

Από δύο φιλικά με Ολυμπιακό και Άρη θα δώσει ο Ερυθρός Αστέρας στο πρόγραμμα προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν! Οι Σέρβοι γνωστοποίησαν το πλήρες πρόγραμμά τους.

Η κόκκινη πλευρά του Βελιγραδίου με τον Ιμπόν Ναβάρο στο... τιμόνι ευελπιστεί σε κάτι καλύτερο για τη σεζόν που έρχεται κατά κόρον στη EuroLeague, σε μια ακόμη μεταγραφική περίοδο με προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της. Ο σερβικός σύλλογος θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις Κάουνας στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, στην Belgrade Arena.

Από τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα μπει σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας με αρκετές απουσίες εξαιτίας των αγώνων των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου, η «Crvena Zvezda» θα δώσει μια σειρά αγώνων, εκ των οποίων δεσπόζουν οι τέσσερις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Άρη. Στα υπόλοιπα φιλικά θα αντιμετωπίσει τις Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1 Σεπτεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - (κλειστός αγώνας, Βελιγράδι)

4 Σεπτεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Aρμάνι Μιλάνο (18:30, Τουρνουά στην Κρήτη)

5 Σεπτεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός / Φενέρμπαχτσε (Τουρνουά στην Κρήτη)

11 Σεπτεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός (Τουρνουά στη Λευκωσία)

12 Σεπτεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Άρης (Τουρνουά στη Λευκωσία)

18 Σεπτεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Άρης (Aleksandar Nikolić Hall, Βελιγράδι)

Υπενθυμίζεται πως ο Κόντι Μίλερ Μάκ-Ινταϊρ, που πλέον ανήκει στον Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακό, θα τεθεί αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα, με την οποία δέθηκε ιδιαίτερα.