Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τον «τελικό» με την Ισπανία το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας (31/08) στο «Telekom Center Athens» για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και προηγείται το παιχνίδι με αντίπαλο την Ουκρανία στην Ρίγα και το οποίο έχει τον χαρακτήρα «must win», η Ελλάδα έχει να υποδεχθεί την Δευτέρα 31/08 και την Ισπανία στο δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι για την Β' φάση των Προκριματικών.

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων είναι τεράστιο, κάτι που αποτυπώθηκε από τα 9.000 εισιτήρια που έχουν πωληθεί μέσα σε ένα 24ωρο! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδωσε στο «T-Center» δύο φιλικά προετοιμασίας, έχοντας επικρατήσει της Πολωνίας και της Κύπρου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ΕΟΚ «η «δίψα» του κόσμου να στηρίξει την ελληνική ομάδα στο δρόμο για την πρόκριση είναι τέτοια, που ήδη το Telekom Center Athens γεμίζει. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να πωλούνται με μεγάλη ταχύτητα και, για να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να βρεθείτε επίσης δίπλα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω gov.

Παιδιά ως πέντε ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις Premium Suites η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του email [email protected], στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εισιτήρια.



Η Εθνική Ομάδα θα σας περιμένει στο Telekom Center Athens στις 31 Αυγούστου!»