Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη στη Ρίγα»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ουκρανία στη Ρίγα.

Η Εθνική μας ομάδα, ολοκλήρωσε τα δύο φιλικά της παιχνίδια πριν τα παράθυρα του Αυγούστου, με ισάριθμες νίκες. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και το πρώτο ματς, το οποίο είναι κόντρα στην Ουκρανία (28/08, 19:00) εκτός έδρας.

Η «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει την Πέμπτη (27/08) στη Ρίγα, έχοντας μπροστά της ένα must win παιχνίδι. Η Ελλάδα έχει μπει στον όμιλό της με ρεκόρ 3-3 και θα χρειαστεί μεγάλες νίκες, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ για την προσεχή αναμέτρηση και είπε ότι άπαντες πρέπει να τα δώσουνε όλα, για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Όσα είπε ο Θανάσης

«Αυτή την στιγμή είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι εν όψει των δύο παιχνιδιών αυτού του παραθύρου. Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία την Παρασκευή (28/8) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά.

Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό παιχτεί μέσα στο γήπεδο», σχολιάζει και, λίγο μετά, συμπληρώνει με το σύνθημα της αναμέτρησης με την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι να πάμε στην Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη».