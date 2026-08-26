Την Πέμπτη (27/08) αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία (28/08, 19:00).

Η Εθνική Ελλάδας συνέχισε την προετοιμασία της την Τετάρτη (26/08) και την Πέμπτη (27/08) αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή της για τη Ρίγα της Λετονίας , όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία (28/08, 19:00) στο πρώτο από τα δύο κομβικά παιχνίδια για τη β' προκριματική φάση του MundoBasket 2027.

Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (31/08, 19:00) απέναντι στην Ισπανία στο «Telekom Center Athens». Ο Βασίλης Σπανούλης έχει 15 παίκτες στη διάθεσή του και θα αποφασίσει μετά την αυριανή προπόνηση ποιοι θα μείνουν εκτός της τελικής δωδεκάδας.

Σίγουροι στην δωδεκάδα θεωρούνται οι Καλάθης, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο.