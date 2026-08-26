Το «HoopsHype» δημοσίευσε λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, στην οποία δεσπόζει το ελληνικό στοιχείο.

Σε περίοπτη θέση οι Έλληνες μπασκετμπολίστες στη λίστα του «HoopsHype» με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες! Η εν λόγω ιστοσελίδα ανανέωσε τη λίστα της, στην οποία δεσπόζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ οι Νίκος Γκάλης και Βασίλης Σπανούλης συγκαταλέγονται -ανάμεσα σε άλλους- στα «ιερά τέρατα» του αθλήματος στη Γηραιά Ήπειρο.

Στο Νο1 της σχετικής λίστας φιγουράρει ο Γερμανός θρύλος των Ντάλας Μάβερικς και πρωταθλητής του NBA (2011), Ντιρκ Νοβίτσκι. Ακριβώς πίσω του, ο «δικός» μας Γιάννης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο η ιστοσελίδα έγραψε το εξής: «Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε».

Από την 10άδα λείπουν οι Άρβιντας Σαμπόνις, Βλάντε Ντίβατς και Τόνι Κούκοτς. Ο άλλοτε θρύλος του Παναθηναϊκού -μεταξύ άλλων- ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι στην υψηλότερη θέση της λίστας, δίχως να έχει περάσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αναλυτικά η λίστα:

Ντιρκ Νοβίτσκι Γιάννης Αντετοκούνμπο Νίκολα Γιόκιτς Πάου Γκασόλ Τόνι Πάρκερ Λούκα Ντόντσιτς Ρουντί Γκομπέρ Μαρκ Γκασόλ Ντράζεν Πέτροβιτς Πέτζα Στογιάκοβιτς Άρβιντας Σαμπόνις Ντέτλεφ Σρεμπφ Βλάντε Ντίβατς Τόνι Κούκοτς Νίκολα Βούτσεβιτς Ντομάντας Σαμπόνις Τζόακιμ Νόα Αντρέι Κιριλένκο Ρίκ Σμιτς Γκόραν Ντράγκιτς Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας Ρίκι Ρούμπιο Κρίσταπς Πορζίνγκις Ντίνο Ράτζα Ντανίλο Γκαλινάρι Νικ Μπατούμ Ντένις Σρούντερ Σαρούνας Μαρτσουλιόνις Γιόνας Βαλαντσιούνας Χινταγέτ Τούρκογλου Βικτόρ Γουεμπανιαμά Μεχμέτ Οκούρ Ντέγιαν Μποντιρόγκα Χοσέ Καλδερόν Κλιντ Καπέλα Λάουρι Μάρκανεν Χουάν Κάρλος Ναβάρο Μπορίς Ντιό Όου Τζι Ανουνόμπι Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς Άλπερεν Σενγκούν Εβάν Φουρνιέ Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς Μάρτσιν Γκόρτατ Νίκος Γκάλης Ίβιτσα Ζούμπατς Ντένι Άβντιγια Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς Σουέν Νέιτερ Βασίλης Σπανούλης