Βιλερμπάν: Επένδυση με τον 19χρονο Φοντζό Νταντά
Στα χέρια του Τόνι Πάρκερ θα «πλάσει» το παιχνίδι του από τη θέση του πλέι μέικερ ο 19χρονος Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά, ο οποίος αγωνιζόταν στη Νανσί.
Η Βιλερμπάν επενδύει μεταξύ άλλων και στο μέλλον, με τον Φοντζό Νταντά να αποτελεί ένα project στο οποίο θέλει να ρίξει μεγάλο βάρος ενόψει των επόμενων σεζόν.
Ο 19χρονος πλέι μέικερ εντάχθηκε στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας της Νανσί (στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του και ανδρώθηκε εκεί) τη σεζόν 2025-2026 και στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά σημείωσε 6,2 πόντους και 1,8 ασίστ σε 13,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
Bienvenue Marc-Owen Fodzo Dada ! ✨— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 18, 2026
LDLC ASVEL est heureux d’annoncer la signature de Marc-Owen Fodzo Dada
Formé à Nancy, Marc-Owen Fodzo Dada s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs espoirs du championnat de France, remarqué pour sa capacité de création de jeu et sa… pic.twitter.com/FZrbTJtXFZ
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