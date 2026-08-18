Την απόκτηση του 19χρονου Γάλλου πλέι μέικερ, Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά ανακοίνωσε η Βιλερμπάν.

Στα χέρια του Τόνι Πάρκερ θα «πλάσει» το παιχνίδι του από τη θέση του πλέι μέικερ ο 19χρονος Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά, ο οποίος αγωνιζόταν στη Νανσί.

Η Βιλερμπάν επενδύει μεταξύ άλλων και στο μέλλον, με τον Φοντζό Νταντά να αποτελεί ένα project στο οποίο θέλει να ρίξει μεγάλο βάρος ενόψει των επόμενων σεζόν.

Ο 19χρονος πλέι μέικερ εντάχθηκε στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας της Νανσί (στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του και ανδρώθηκε εκεί) τη σεζόν 2025-2026 και στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά σημείωσε 6,2 πόντους και 1,8 ασίστ σε 13,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.