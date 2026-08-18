Βιλερμπάν: Επένδυση με τον 19χρονο Φοντζό Νταντά

Βιλερμπάν: Επένδυση με τον 19χρονο Φοντζό Νταντά

Γιώργος Κούβαρης
Βιλερμπάν: Επένδυση με τον 19χρονο Φοντζό Νταντά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την απόκτηση του 19χρονου Γάλλου πλέι μέικερ, Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά ανακοίνωσε η Βιλερμπάν.

Στα χέρια του Τόνι Πάρκερ θα «πλάσει» το παιχνίδι του από τη θέση του πλέι μέικερ ο 19χρονος Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά, ο οποίος αγωνιζόταν στη Νανσί.

Η Βιλερμπάν επενδύει μεταξύ άλλων και στο μέλλον, με τον Φοντζό Νταντά να αποτελεί ένα project στο οποίο θέλει να ρίξει μεγάλο βάρος ενόψει των επόμενων σεζόν.

Ο 19χρονος πλέι μέικερ εντάχθηκε στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας της Νανσί (στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του και ανδρώθηκε εκεί) τη σεζόν 2025-2026 και στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά σημείωσε 6,2 πόντους και 1,8 ασίστ σε 13,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     