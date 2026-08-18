Ο ΤάιΤάι Ουάσινγκτον βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Βιλερμπάν εξετάζοντας για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη EuroLeague.

Ο ΤάιΤάι Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά στο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς ο πρώην παίκτης του NBA βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βιλερμπάν.

Σύμφωνα με το «BasketNews», η γαλλική ομάδα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 24χρονου γκαρντ και εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του, ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 74 συμμετοχές στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Χιούστον Ρόκετς, Μιλγουόκι Μπακς, Φίνιξ Σανς και Λος Άντζελες Κλίπερς. Σε αυτό το διάστημα είχε κατά μέσο όρο 2.9 πόντους και 1.1 ασίστ σε περίπου εννέα λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Η τελευταία του παρουσία στο NBA ήρθε τη σεζόν 2025-26 με τους Κλίπερς, όπου αγωνίστηκε για λιγότερο από έξι λεπτά κατά μέσο όρο, έχοντας 1.3 πόντους και 1.1 ασίστ.

Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του διαδρομής το έχει περάσει στη G League. Την περασμένη σεζόν είχε 19.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ σούταρε με 41% από τη γραμμή του τριπόντου.