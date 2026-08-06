Η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεν Σμάιλαγκιτς, ο οποίος αποχώρησε από τη EuroLeague.

Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται από τη Γαλατάσαραϊ, η οποία θέλει να δείξει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο τη νέα σεζόν, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στο BCL. Η τουρκική ομάδα προχώρησε σε μία πολύ δυνατή μεταγραφή, καθώς έκανε δικό της τον Άλεν Σμάλαγκιτς.

Ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ, αφήνει τη EuroLeague, με τελευταία του ομάδα τη Βίρτους Μπολόνια. Με τον ιταλικό σύλλογο, είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέσο όρο 7.4 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά 16.5 λεπτά συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ

«Η Γαλατάσαραϊ ήρθε σε συμφωνία με τον Άλεν Σμάλαγκιτς (Alen Smailagić), ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει συνδυάσει στην καριέρα του εμπειρία τόσο από το NBA όσο και από την EuroLeague, εντάσσοντας τον Σέρβο φόργουορντ/σέντερ στην οικογένεια των «κιτρινόκοκκινων».

Ο Σμάλαγκιτς ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία στη Σερβία και, μόλις στα 19 του χρόνια, έκανε το μεγάλο βήμα προς το NBA, αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Γουόριορς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη, όπου φόρεσε τις φανέλες της Παρτίζαν, της Ζάλγκιρις Κάουνας και, πιο πρόσφατα, της Βίρτους Σεγκαφρέντο Μπολόνια, τριών από τους σημαντικότερους συλλόγους της ηπείρου. Την εμπειρία που απέκτησε στην EuroLeague, την Αδριατική Λίγκα, το πρωτάθλημα Λιθουανίας και το ιταλικό πρωτάθλημα θα τη φέρει πλέον στο παρκέ με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ.

Καλωσορίζουμε τον Άλεν Σμάιλαγκιτς στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ και του ευχόμαστε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και αξέχαστους θριάμβους με την κιτρινόκόκκινη φανέλα».