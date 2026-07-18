Στη Γαλατάσαραϊ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκολα Ιβάνοβιτς ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή.

Έπειτα από δυο χρόνια με τη Μπρέσια στην Ιταλία ο Νίκολα Ιβάνοβιτς (32χρ., 1.90) συμφώνησε και ανακοινώθηκε επίσημα από τη Γαλατάσαραϊ, η οποία προχωράει τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς! Ο Μαυροβούνιος πλέι μέικερ όπως αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου θα αποτελέσει ένα σημαντικό γρανάζι για το Σύλλογο στην περιφέρεια με την εξαιρετική δημιουργία του, το υποδειγματικό παιχνίδι στο «pick n' roll», το καλό περιφερειακό σουτ, αλλά και την ηγετική του φυσιογνωμία στις δύσκολες στιγμές ενός αγώνα.

Ο Νίκολα Ιβάνοβιτς που έχει περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ την τελευταία διετία αγωνίζονταν στην Μπρέσια. Την πρώτη χρονιά (2024-2025) είχε 13.5 πόντους μέσο όρο, 3.8 ασίστ και 37.7% στα τρίποντα, ενώ την περσινή σεζόν (2025-2026) είχε 12.5 πόντους μέσο όρο, 4.4 ασίστ και 41.4% στα τρίποντα.

Η Γαλατάσαραϊ προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη με καλό σουτ, υποδειγματικό δημιουργό και με μεγάλη εμπειρία.