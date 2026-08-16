Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των δύο αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Σε ρυθμούς προπονήσεων συνέχισε και σήμερα (16/07) η Εθνική ομάδα μπάσκετ Ανδρών.

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποιεί την προετοιμασία της ενόψει των δύο πολύ κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Θυμίζουμε η Ελλάδα θα δώσει και δύο φιλικά πριν τα επίσημα, απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8).