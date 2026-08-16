Εθνική Μπάσκετ: Συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
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Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των δύο αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Σε ρυθμούς προπονήσεων συνέχισε και σήμερα (16/07) η Εθνική ομάδα μπάσκετ Ανδρών.
Η «γαλανόλευκη» πραγματοποιεί την προετοιμασία της ενόψει των δύο πολύ κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Θυμίζουμε η Ελλάδα θα δώσει και δύο φιλικά πριν τα επίσημα, απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8).
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Δείτε την ανάρτηση της ΕΟΚ από την προπόνηση της Κυριακής (16/08):
@Photo credits: instagram_hellenicbf
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