Ο Γιώργος Κούβαρης στέκεται στα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε και εξηγεί ότι ναι μεν ο Νικόλα Γιόκιτς δεν πρόκειται να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό αλλά ότι τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη των «πρασίνων» δείχνουν τις προθέσεις του για τα όσα θα επακολουθήσουν.

Για να το είπε, θα το σκάλισε. Όσο εξωπραγματικό και αν μπορεί να φαντάζει ένα τέτοιο σενάριο. Ο Νικόλα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό; Ούτε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν θα έφτανε τόσο μακριά στην επιστημονική φαντασία. Κακά τα ψέματα. Η φράση «αυτά δεν γίνονται» βρίσκει απόλυτη εφαρμογή σ’ ένα τέτοιο σενάριο.

Παρόλα αυτά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήθελε να το προσπαθήσει. Να το ψάξει. Να ρωτήσει έστω. Και η επιβεβαίωση ήρθε δια στόματος του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος αποθέωσε κατά μία έννοια τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ για την δεδομένη πρόταση που έκανε στον Σέρβο. Το να ακούς τον διάσημο ατζέντη να λέει ότι «στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά» φτάνει και περισσεύει για να καταλάβει κάποιος το πόσο πολύ το πίστευε και το ήθελε-θέλει ο Γιαννακόπουλος.

Όμως εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και αναλύσουμε τα οικονομικά δεδομένα, ο μικτός μισθός του Γιόκιτς για τη σεζόν 2027-28 στην περίπτωση που αποφασίσει να κάνει opt-in στο συμβόλαιο του με τους Ντένβερ Νάγκετς, ανέρχεται στα 62 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι περίπου 30 εκατομμύρια net. Όσο τρελή και αν είναι η πρόταση του DPG (που σίγουρα θα είναι), άλλο τόσο δεν μπορεί να αγγίξει (ενδεχομένως ούτε καν να πλησιάσει) τα δεδομένα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Παρόλα αυτά η πρόθεση του Γιαννακόπουλου σηματοδοτεί και την «επόμενη ημέρα» στον Παναθηναϊκό. Και αν αναλογιστεί κάποιος ότι αποκτήθηκαν παίκτες όπως οι Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο με παχυλά συμβόλαια, το γεγονός ότι δόθηκαν υψηλά buy out (για Μπόνγκα, Μπάντιο), συν την παρουσία ήδη πανάκριβων παικτών (Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, Λεσόρ και όχι μόνο), εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι ο πήχης ήταν, είναι και θα παραμείνει πολύ ψηλά.

Το πιθανότερο είναι ο Νικόλα Γιόκιτς να μην φορέσει ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά είναι βέβαιο ότι χρόνο με το χρόνο οι «πράσινοι» θα παρουσιάζονται εξίσου δυνατοί. Τόσο επειδή έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο brand στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από πλευράς legacy και (πλέον και δικών τους) εσόδων, όσο και επειδή ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την ομάδα βάζοντας το χέρι στην τσέπη, όταν και όποτε το χρειάζεται.

Αύριο, μεθαύριο ενδεχομένως να αποκτηθούν οι πιο «γήινοι» (για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleague) Γιόκιτς. Και ουσιαστικά αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε πίσω από τις λέξεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βέβαια στην απολαυστική και αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους «Euro Insiders» δεν είναι το μοναδικό στο οποίο θα πρέπει να σταθεί κάποιος. Σίγουρα ήταν το πιο «πιασάρικο» θέμα απ’ όλα αλλά όχι και το μοναδικό.

Όλοι γνωρίζουν το πόσο αυθόρμητος και παρορμητικός άνθρωπος είναι. Και ο ίδιος το γνωρίζει και στη συνέχεια το αναγνωρίζει. Ότι μια στιγμή αυθορμητισμού μπορεί να οδηγήσει σε κάποια λάθη. Και το παραδέχθηκε στην συνέντευξη. Αναφέρομαι κυρίως στο θέμα του Ντέγιαν Μποντιρόγκα και στην απόφαση που είχε πάρει να «κατέβει» το λάβαρο το βράδυ της 6ης Μαρτίου και δη μετά την αναμέτρηση της Euroleague στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήξερε ότι ήταν λάθος και δεν δίστασε να το παραδεχθεί δημόσια εκφράζοντας παράλληλα και τη δέσμευση για την… επιστροφή στην οροφή του T-Center. Όπως πρέπει να γίνει, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Στην τελική άλλο πράγμα ο παράγοντας Μποντιρόγκα και τελείως διαφορετικά τα όσα πρόσφερε στον Παναθηναϊκό ως παίκτης. Η ιστορία έγραψε και πρόκειται να ξεγράψει ποτέ.

Θέλω να κάνω και μια ένσταση όσον αφορά τα λεγόμενα του. Είπε ότι σε πέντε χρόνια θα παρακολουθεί μόνο ως φίλαθλος τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα εξακολουθεί να ηγείται της ομάδας, είτε ενεργά, είτε όχι και τόσο ενεργά; Κακά τα ψέματα, αλλά ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είναι συνυφασμένος με την οικογένεια Γιαννακόπουλου εδώ και περίπου 40 χρόνια. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει. Οπότε σε πέντε χρόνια από σήμερα, να είμαστε καλά και υγιείς για να ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα.

Όπως είναι συνυφασμένος και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα ύστερα από 14 χρόνια. Πραγματικά εξάπτουν την περιέργεια τα όσα είπε ο Γιαννακόπουλος αναφορικά με τα όσα έχει στο μυαλό του ο Ζοτς για τη νέα σεζόν και τα οποία δεν θα έχει δει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ε, κάτι παραπάνω δεν θα ξέρει; Εμείς περιμένουμε να τα δούμε μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Άντε, ένας μήνας και κάτι έμεινε ακόμα για το επίσημο τζάμπολ…