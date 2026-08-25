Ο Τόνι Πάρκερ θα εισπράξει τελικά 200.000 ευρώ ετησίως από τη θέση του προπονητή της Βιλερμπάν κάνοντας μείωση πέντε φορές στις απολαβές του που αρχικά είχαν συμφωνηθεί να φτάσουν στο 1.2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Βιλερμπάν έκανε όνειρα για προϋπολογισμό 59 εκατομμυρίων ευρώ βάζοντας ψηλά τον πήχη, αλλά όλα κατέρρευσαν και προσγειώθηκε στην πραγματικότητα μαζί και ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είχε συμφωνήσει ως προπονητής με ετήσιες απολαβές ύψους 1.2 εκατομμυρίων ευρώ και τελικά αναγκάστηκε να μειώσει πέντε φορές τον μισθό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «L'Équipe», για να μπορέσει να διατηρήσει το προπονητικό επιτελείο του.

Ο κατήφορος ξεκίνησε όταν δεν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός των 59 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω έλλειψης εγγυήσεων από ένα μαλαισιανό επενδυτικό ταμείο.

«Μια συμφωνία με τη Μαλαισία ναυάγησε, παρόλο που ο Τόνι Πάρκερ ήταν ο πρώτος που πίστευε ακράδαντα ότι θα περνούσε», εξήγησε ο Φιλίπ Οσέρ, πρόεδρος της LNB, στις αρχές Αυγούστου.

«Ο προϋπολογισμός των 59-60 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο εάν είχε έρθει αυτός ο Μαλαισιανός εταίρος. Πιθανότατα υπήρξε κάποια βιασύνη στο να κηρυχθεί η συμφωνία ολοκληρωμένη. Αυτό που συνέβη ήταν περισσότερο μια περίπτωση υπερβολικής αισιοδοξίας και επιθυμίας εκ μέρους της διοίκησης της Βιλερμπάν να προβλέψει ορισμένες συναλλαγές πριν αυτές εξασφαλιστούν πλήρως. Γνωρίζουμε ότι ο Τόνι Πάρκερ είναι φιλόδοξος και επιδιώκει συνεχώς να αναπτύξει την ομάδα του, μπορεί να ήταν λίγο βιαστικός στην οριστικοποίηση ορισμένων συμβολαίων, ειδικά στη δημοσιότητα που τις περιβάλλει, αλλά σίγουρα όχι με την πρόθεσή του να εξαπατήσει κανέναν, κατά τη γνώμη μου».

Η μετάβαση από έναν προϋπολογισμό 59 εκατομμυρίων σε 24 εκατομμύρια σίγουρα αντιπροσωπεύει μια σημαντική μείωση των φιλοδοξιών, ενώ αποτελεί ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της Βιλερμπάν. Ωστόσο, τα 24 εκατομμύρια είναι επίσης υπεραρκετά για να χτίσουν ένα καλό σύνολο.

Στο μεταξύ, στη δική του κλίμακα, ο προπονητής Τόνι Πάρκερ συμμετείχε επίσης στις οικονομικές προσαρμογές. Ενώ επρόκειτο να λάβει έναν μισθό ρεκόρ για προπονητή της Γαλλικής Λίγκας που εκτιμάται περίπου στο 1.2 εκατομμύρια ευρώ, ο προπονητής της Βιλερμπάν ανακοίνωσε στην L'Équipe ότι είχε συμφωνήσει να μειώσει τις αποδοχές του κατά πέντε φορές! Δηλαδή, θα εισπράξει περίπου 200.000 ευρώ για τη φετινή σεζόν. Τόσα χρήματα έβγαζε σε λιγότερο από μία εβδομάδα στο απόγειο της καριέρας του (15.4 εκατομμύρια δολάρια το 2016/2017 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς!).

Αυτή η προσπάθεια θα επιτρέψει στον Τόνι Πάρκερ να διατηρήσει ένα μεγάλο μέρος του επιτελείου του, κυρίως τον Βίνσεντ Κολέτ, με εξαίρεση τον Γκιγιόμ Σοάρες, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν βοηθός με έμφαση στο αμυντικό πλάνο. «Είναι σημαντικό να είναι εδώ όλο το προπονητικό μου επιτελείο. Δεν θα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες αυτού που συνέβη», εξήγησε ο Τόνι Πάρκερ σε συνέντευξή του στην «L'Équipe».