Ο Μάικ Μπατίστ ταξιδεύει για την Αθήνα (19/08), όπου αναμένεται τις επόμενες ώρες προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Προσγειώνεται Ελλάδα και το... ρίχνει αμέσως στη δουλειά ο Μάικ Μπατίστ! Ο Αμερικανός πρόκειται να φτάσει τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να φουλάρει και ο ίδιος τις... μηχανές ενόψει της προετοιμασίας του Τριφυλλιού.

Ο επτάκις Πρωταθλητής Ευρώπης αναμένεται να εκκινήσει την προετοιμασία του για τη σεζόν 2026-27 με την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου.

Ο πρώην θρύλος των Πρασίνων επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στην ομάδα, όπου αυτή τη φορά θα είναι στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο προπονητικό του επιτελείο.