Παναθηναϊκός: Έρχεται Ελλάδα και πιάνει... δουλειά ο Μάικ Μπατίστ
Προσγειώνεται Ελλάδα και το... ρίχνει αμέσως στη δουλειά ο Μάικ Μπατίστ! Ο Αμερικανός πρόκειται να φτάσει τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να φουλάρει και ο ίδιος τις... μηχανές ενόψει της προετοιμασίας του Τριφυλλιού.
Ο επτάκις Πρωταθλητής Ευρώπης αναμένεται να εκκινήσει την προετοιμασία του για τη σεζόν 2026-27 με την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου.
Ο πρώην θρύλος των Πρασίνων επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στην ομάδα, όπου αυτή τη φορά θα είναι στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο προπονητικό του επιτελείο.
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