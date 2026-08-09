Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται στον Καναδά για τις διακοπές του, όμως παντού συναντάει την Ελλάδα!

Γνωστός για την αγάπη του στα ταξίδια, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Μόντρεαλ του Κανάδα με το μυαλό του όμως να βρίσκεται στην... Ελλάδα!

Εν μέσω των πολλών φωτογραφιών που συνηθίζει να μοιράζεταιθ από τις εξορμήσεις του μέσω του προσψπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού εντόπισε σε ένα κατάστημα φανέλες τις Εθνικής Ελλάδας και συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου. Έτσι, δεν δίστασε να κοινοποιήσει στους θαυμαστές του το... εύρημά του δείχνοντας τη σύνδεσή του με τη βάση του.