Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ, με το κονδύλι 25 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου να φέρνει έντονη δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό, ενώ την δική τους απάντηση έδωσαν στο Gazzetta και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Η ένταση αναφορικά με το ΣΕΦ συνεχίζεται, με την έγκριση των 25 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας να φέρνει αντιδράσεις από πλευράς Παναθηναϊκού. Στον Ολυμπιακό όμως έχουν μια διαφορετική ανάγνωση στα πράγματα, όπως μετέφεραν στο Gazzetta άνθρωποι της ΚΑΕ.

Να σημειωθεί πως αναμένεται να γίνει Διαγωνισμός από ΤΕΕ και ΣΕΦ για το ποιος θα αναλάβει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο, όπως είπαμε, θα κοστίσει 25 εκατ. Ευρώ, μετά την έγκριση του ποσού.

Τι αναφέρουν από τον Ολυμπιακό

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στον Παναθηναϊκό έκαναν μάλλον… διακοπές τον Αύγουστο, όταν και βγήκε η ανακοίνωση για την παραχώρηση του ΣΕΦ στους Ερυθρόλευκους.

Τονίζεται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πως στην ανακοίνωση της παραχώρησης, η οποία εκδόθηκε την 21η Ιουλίου 2025, αναφέρεται ότι «Το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει για τη διενέργεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και αναγκαίων συντηρήσεων του κτιρίου». Εξ ου και τα 25 εκατομμύρια τα οποία εγκρίθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι «Πρόκειται για μια δίκαιη και βιώσιμη κατάληξη για την επίτευξη της οποίας τέθηκαν υπόψη οι εξής παράμετροι:

η παλαιότητα και η γενική κατάσταση του γηπέδου του ΣΕΦ έναντι του γηπέδου του ΟΑΚΑ,

οι τεχνολογικές διαφορές των υποδομών τους,

​η διαφορά του χρόνου έναρξης ισχύος της παραχώρησης,

η διαφορά του αθλητικού προσανατολισμού τους, καθώς το ΣΕΦ είναι σχεδιασμένο ως γήπεδο κλειστού στίβου έναντι του ΟΑΚΑ που εξ αρχής είναι γήπεδο καλαθοσφαίρισης και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη μετατροπή του σε γήπεδο καλαθοσφαίρισης,

​η διαφορά της χωρητικότητάς τους, καθώς το ΣΕΦ είναι γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θέσεων έναντι 18.000 θέσεων που είναι το ΟΑΚΑ»

Ουσιαστικά δηλαδή, σκοπός, σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους, είναι ο Ολυμπιακός να λάβει μια εγκατάσταση σε φυσιολογικό επίπεδο και να καλύψει εκείνος με τη σειρά του το κόστος για να το μετατρέψει από στάδιο σε μπασκετικό γήπεδο.

Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Ολυμπιακός θα λάβει ένα γήπεδο το οποίο μετρά πάνω από 30 χρόνια ζωής, το οποίο, όπως έχει δηλώσει η ίδια η πρόεδρός του, κυρία Χριστίνα Τσιλιγκίρη, επί σειρά ετών δεν έχει λάβει κονδύλια για την απαιτούμενη συντήρηση.

Έντονη δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκο

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια που επικρατεί στον Παναθηναϊκό AKTOR μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ, όπως επίσης ότι η Κυβέρνηση φέρεται έτοιμη να εκταμιεύσει ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος για έργα αναβάθμισης του γηπέδου, πριν ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησής του στον Ολυμπιακό.

Στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία, συγκρίνοντας την υπόθεση του ΣΕΦ με όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ, καθώς όπως αναφέρουν δεν είναι δυνατόν να μην έχει λάβει ο Παναθηναϊκός ούτε ένα ευρώ για το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Όπως επισημαίνεται, στο διάστημα από την ψήφιση του νόμου παραχώρησης μέχρι την τελική υπογραφή της σύμβασης, η ΚΑΕ δεν μπορούσε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, να λάβει ούτε «100 ευρώ για καλώδια», την ώρα που τώρα, όπως υποστηρίζεται, ο Ολυμπιακός παραλαμβάνει ουσιαστικά ένα ανακαινισμένο γήπεδο με κρατική χρηματοδότηση.