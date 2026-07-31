Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο Σιλβέν Φρανσίσκο

Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο Σιλβέν Φρανσίσκο

Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο Σιλβέν Φρανσίσκο
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο φόρεσε το μπλουζάκι του Παναθηναϊκού και ξεναγήθηκε στο «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ένα τρομερό ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με την πιο πρόσφατη προσθήκη να «απογειώνει» την περιφέρεια της ομάδας. Ο λόγος για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «πρασίνους».

Ο πρώην παίκτης της Ζάλγκιρις, δήλωσε ενθουσιασμένος που θα φοράει πλέον τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το πρωί της Παρασκευής (31/07) πήγε για πρώτη φορά ως παίκτης του «τριφυλλιού» στο «T-Center» όπου ξεναγήθηκε.

Ο Γάλλος είχε μόνιμα ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του και φαίνεται ότι είναι έτοιμος για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

@Photo credits: paobc.gr
     

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