Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο Σιλβέν Φρανσίσκο
Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ένα τρομερό ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με την πιο πρόσφατη προσθήκη να «απογειώνει» την περιφέρεια της ομάδας. Ο λόγος για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «πρασίνους».
Ο πρώην παίκτης της Ζάλγκιρις, δήλωσε ενθουσιασμένος που θα φοράει πλέον τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το πρωί της Παρασκευής (31/07) πήγε για πρώτη φορά ως παίκτης του «τριφυλλιού» στο «T-Center» όπου ξεναγήθηκε.
Ο Γάλλος είχε μόνιμα ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του και φαίνεται ότι είναι έτοιμος για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
First day. New home. All GREEN. ☘️💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 31, 2026
Experience Sylvain Francisco's first day at Telekom Center Athens.#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/GvvIGQHXi8
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