Σε πλήρη αποσύνθεση είναι η Βιλερμπάν καθώς σύμφωνα με τη L' Equipe οδηγείται σε ναυάγιο και η συνεργασία με τον Βενσάν Κολέ.

Το απόλυτο... χάος συνεχίζεται στη Βιλερμπάν! Και ο Κολέ -όπως όλα δείχνουν- θα αποχωρήσει από τον σύλλογο της Λιόν εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχει προκύψει με τα οικονομικά δεδομένα της ASVEL.

Το οικονομικό αδιέξοδο και η αναγκαστική συρρίκνωση του μπάτζετ της ερχόμενης σεζόν έχουν... στριμώξει για τα καλά τον Τόνι Πάρκερ και την ομάδα του. Μετά τη μαζική αποχώρηση παικτών, ο πολύπειρος Βενσάν Κολέ έρχεται να προστεθεί ως ακόμη ένας... βραχνάς για τον πρώην θρύλο του NBA και της Εθνικής Γαλλίας.

Ο άλλοτε προπονητής των Τρικολόρ με σπουδαία και πολύπλευρη προσφορά στο γαλλικό μπάσκετ συμφώνησε να αναλάβει καθήκοντα ως υπεύθυνος της επιθετικής λειτουργίας της Βιλερμπάν στο πλευρό του «TP» και του Αντουάν Σεβριέ.

Όμως σύμφωνα με τη L' Equipe η επικείμενη συνεργασία φαίνεται πως θα πέσει στο... κενό εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στον σύλλογο. Ο Πάρκερ ωστόσο σε δηλώσεις του φάνηκε καθησυχαστικός για το μέλλον της ομάδας και τόνισε πως σύντομα θα βαδίσει στον δρόμο των επιτυχιών.