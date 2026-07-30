Ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει για τη μεγάλη μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό και τι θα προσφέρει ο Γάλλος γκαρντ στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε το μεγάλο χτύπημα λύνοντας τον γρίφο της θέσης “1” για την Offseason με την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο και πλέον κανείς δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει το ταξίδι στη φετινή Ευρωλίγκα.

Ήταν μια δύσκολη εξίσωση. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα μεγάλο ποσό διαθέσιμο αλλά δεν υπήρχε ο παίχτης εκεί έξω να το πάρει. Το τοπίο στην αμερικανική αγορά ήταν θολό. Το “τριφύλλι” ήταν υποχρεωμένο να περιμένει μήπως (λέξη-κλειδί) προκύψει κάτι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή να προχωρήσει στην ενεργοποίηση συμφωνίας με κάποιον αθλητή που ναι μεν είχε το ζητούμενο πακέτο δεξιοτήτων αλλά όχι την εμπειρία (εν ολίγοις “λαχείο”). Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο πέφτει με αλεξίπτωτο στο T-Center για να σώσει την κατάσταση.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση που ολοκληρώνει μια σειρά από τέτοιες το φετινό καλοκαίρι. Το front office των πρασίνων έπιασε το απόλυτο, κλείνοντας θετικά υποθέσεις που έμοιαζαν “long shots” (δύσκολες δηλαδή σε επίπεδο πιθανοτήτων). Ο All-Euroleague Γάλλος PG ανέβηκε ένα-ένα τα σκαλοπάτια στην καριέρα του και πλέον έχει μπροστά του την απόλυτη πρόκληση. Τα ακαδημαϊκά εφόδια του Ζοτς και το στέμμα της Ευρωλίγκας.

Ο Φρανσίσκο βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά παρουσιάζοντας νέα στοιχεία όσο προχωράει στην καριέρα του. Αναβάθμισε την αποτελεσματικότητα και το shot selection του φιλτράροντας καλύτερα τις εκτελέσεις του. Η πρόοδος στο κομμάτι της απόφασης είναι η μάλλον μεγαλύτερη κατάκτηση του σε όλη αυτήν τη διαδρομή και το πιο χρήσιμο εφόδιο στη διαδικασία τοποθέτησης του στο απαιτητικό περιβάλλον του Ομπράντοβιτς. H on-ball άμυνα του ανέβηκε κατακόρυφα φέτος.

Ενδεικτικά επέτρεπε:

-0.880 πόντους/κατοχή αμυνόμενος στον Pick & Roll Χειριστή

-0.773 πόντους/κατοχή αμυνόμενος σε καθαρές 1on1 καταστάσεις

-0.959 πόντους/κατοχή αμυνόμενος σε Post ups

O 29χρονος γκαρντ μοιάζει να κουμπώνει ιδανικά με τον Μπράνκου Μπαντιό στο backcourt δημιουργώντας ένα σούπερ-αθλητικό δίδυμο με μεγάλη συμβατότητα αναφορικά με το “πάντρεμα” των δεξιοτήτων τους. Το στοίχημα φυσικά θα είναι να μπορέσει να δέσει και με τον Κέντρικ Ναν. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτό θα συμβεί γιατί απλά ο Γάλλος διεθνής PG έχει κάποια στοιχεία που τον διαφοροποιούν σημαντικά από τον T.J. Shorts:

-Διαθέτει on & off-ball παιχνίδι και τη δυνατότητα να λειτουργήσει μακριά από τη μπάλα δίπλα στον Ναν.

-Σουτάρει αποτελεσματικά στατικό τρίποντο (1.160 πόντους/κατοχή σε Spot ups)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επίσης μια πλειάδα από defensive wings με μήκος και καλό αθλητικό υπόβαθρο που μπορούν να υποστηρίξουν τη συνύπαρξη Ναν-Φρανσίσκο στη γραμμή των γκαρντ. Μπόνγκα, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε φέρνουν μέγεθος και physical χαρακτήρα, στοιχεία που μπορούν να ματσάρουν την έλλειψη μεγέθους του συγκεκριμένου διδύμου στην περιφέρεια.

Σημειώστε ότι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο ήταν ένας από τους παραγωγικούς παίχτες της περασμένης Ευρωλίγκας στην crunch time. Στα κλειστά ματς πάντα είναι “εκεί”. Θα πρέπει όμως να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικός στο κομμάτι της απόφασης και της αναζήτησης της ποιοτικότερης εκτέλεσης υπό πίεση χρόνου και άμυνας.

Με βάση την εικόνα της παγκόσμιας αγοράς στις θέσεις των γκαρντ, η υπογραφή του Σιλβέιν Φρανσίσκο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τους πράσινους. Ένας γκαρντ “παιγμένος” στο υψηλότερο επίπεδο, με την προοπτική να ηγηθεί γνωρίζοντας αρκετά καλά την αγωνιστική πλατφόρμα της Ευρωλίγκας. Ο Ζοτς θα θελήσει να του δείξει το μονοπάτι προς την κορυφή του λόφου, μετατρέποντας τον σε ολοκληρωμένο παίχτη και πραγματικό ηγέτη ομάδας της ευρωπαϊκής ελίτ.